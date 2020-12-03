Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые рекордно повысила цену на два препарата для онкобольных, пишет «Медуза», ссылаясь на «Коммерсант».

Стоимость применяемого в лечении рака ломустина, как отмечает издание, выросла почти в девять раз - до 37 тысяч рублей за упаковку, в то время как азатиоприн, назначаемый больным онкологией и ревматоидным артритом, стал, в свою очередь, стоить почти в два раза больше, около 380 рублей за упаковку.

В ФАС подтвердили информацию о повышении цен на оба лекарства. В ведомстве заявили, что такое решение принято в соответствии с постановлением правительства от 31 октября 2020 года. Оно позволяет пересматривать цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших, если на рынке сложился их дефицит.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, на рынке возник дефицит ломустина из-за низкой цены в рамках госзакупок. Цена на это лекарство оставалась неизменной с 2010 года, при этом до начала 2020-го не состоялись 77% аукционов на его поставку. Объемы азатиоприна на рынке были ограничены еще и из-за банкротства производителя.

В то же время, как отмечает «Медуза», постановление правительства, которое позволило ФАС повысить цены на ломустин и азатиоприн, не исключает и снижения цены на лекарства. Такое может произойти, если ФАС обнаружит, что препарат стоит дешевле в других странах.

В сентябре нынешнего года сообщалось, что российское правительство намерено сократить бюджет на закупку дорогостоящих препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний. Об этом писал РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Речь идет о программе «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»). В ее рамках Минздрав РФ централизованно закупает наиболее дорогостоящие лекарственные препараты, на которые у регионов не хватает средств.

С 2021 по 2023 год программа недополучит 19,5 миллиарда рублей. В связи с этим ежегодно бюджет программы будет сокращен в среднем на 6,5 миллиарда рублей, или 12%, отмечает издание.