Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего начавшегося в среду официального визита в Анкару провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. По словам главы турецкой дипломатии, встреча прошла в доверительной обстановке, сообщает агенство Anadolu.

«У нас состоялась дружеская встреча с министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой. Мы продолжим укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Турция приветствует инициативу по созданию Крымской платформы», - написал Чавушоглу в Twitter.

«Мы присутствовали на заседании Совета министров иностранных дел стран НАТО по безопасности в Черноморском регионе с Дмитро Кулебой. Мы еще раз подчеркнули поддержку Турции суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии», - добавилглава турецкого МИД.

В свою очередь, Дмитро Кулеба пригласил Чавушоглу в Киев, а также предложил поучаствовать в онлайн-конференции. «Провел очень теплые и дружеские переговоры с моим коллегой Мевлютом Чавушоглу. Много разных вопросов: и военно-техническое сотрудничество, и Крымская платформа. Рад сегодня анонсировать, что это был не последний контакт между министрами иностранных дел Украины и Турции, мы до конца года еще увидимся и на этот раз уже в Украине. Мевлют Чавушоглу станет почетным гостем конференции украинских послов за рубежом, которая пройдет в онлайн-режиме в конце этого года», - сообщил Кулеба.

Он также отметил, что Украина заинтересована в покупке турецких ударных беспилотников Bayraktar. ««Мы рассматриваем возможность реализации совместных проектов и обмена технологиями в этом вопросе. Киев и Анкара солидарны во мнении о том, что двигатели украинского производства могут быть эффективны в турецкой оборонной промышленности», - подчеркнул министр.

Кроме того, в ходе визита в Анкару Кулеба встретился с представителями Ассоциации культуры и взаимопомощи крымских тюрок. Были определены основные направления совместной работы.

«Первое из них – углубление исследований по Украине и Крыму. Для этого, в первую очередь, необходимо увеличить число исследований об Украине в Турции и развитие тюркологии в Украине», - приводит слова Кулебы Anadolu.

В программу визита украинского министра также вошли встречи с украинской и крымскотатарской диаспорой в Турции.

Ранее Турцию с официальным визитом поочередно посетили президент Украины Владимир Зеленский (16 октября) и премьер-министр Денис Шмыгаль, пребывавший в Анкаре с 29 по 30 ноября этого года.