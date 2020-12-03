Министерство внутренних дел Франции запланировало масштабную проверку мечетей по личному поручению главы ведомства Жеральда Дарманена, о чем он сам сообщил в Twitter сегодня.

По данным газеты Le Figaro, министр решил провести «широкомасштабное наступление на мечети и молельные комнаты» менее, чем за неделю до представления правительству законопроекта «Об утверждении республиканских принципов». Для этих целей он задействует префектов всех департаментов страны.

В документе о рейдах от 27 ноября 2020 года, доступ к которому получила Le Figaro, говорится, что проверки коснутся 16 мечетей, молельных домов и исламских центров в Париже и 60 по всей стране. Над ними будет установлен особый контроль. 18 Дарманен обещает немедленно закрыть, 3 из его «мишеней» расположены в департаменте Сен-Сен-Жерми.

Ранее Дарманен также выступил за запрет продажи халяльных (дозволенных мусульманам) продуктов питания в супермаркетах страны.

Радикальные меры МВД в отношении мусульманской общины применяются с октября этого года после убийства преподавателя Самюэля Пати в пригороде Парижа. За последние 3 года президентства Эммануэля Макрона были закрыты 43 мечети.

Во Франции проживает около 6 миллионов мусульман – это самая крупная община последователей ислама в Западной Европе. Большую часть ее составляют выходцы из бывших французских колоний, таких как Алжир, Марокко и Тунис.

В начале октября Эммануэль Макрон объявил о подготовке законопроекта по борьбе с «исламским сепаратизмом». Он отметил, что данный документ будет представлен правительству и пообещал «упорядочить ислам», который, по его мнению, «находится в кризисе». Макрон также добавил, что мусульманское население страны находится под угрозой формирования «контробщества».

Заявления французского лидера вызвало резкую критику во всем мире, в том числе со стороны Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Макрона за его неоднозначные формулировки, назвав их «открытой провокацией».Ситуацию усугубила позиция Парижа, настаивающего на приемлемости демонстрации карикатур на пророка Мухаммада.

Сразу после этого во многих мусульманских странах началась общественная кампания бойкота французских товаров. МИД ряда государств призвал Париж не нагнетать ситуацию и не оправдывать кощунственные оскорбления чувств миллионов свободой слова и противодействием экстремизму.