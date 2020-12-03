Согласно результатам исследования «Единой России», выдержки из которого приводит РИА «Новости», 73% россиян не готовы пройти вакцинацию от коронавируса. Свое согласие на прививку выразило 23% населения, еще 4% сказали, что уже переболели и вакцина им не нужна.

За обязательную добровольную основу вакцинации выступили почти все опрошенные – около 93%, остальные 7% считают, что меру нужно сделать обязательной для всех. 11% респондентов в существование вируса не верят вовсе.

Массовая вакцинация препаратом «Спутник V», разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, должна была начаться в начале сентября, однако из-за проблем с производством и законодательством была отложена. О новой дате начала вакцинации недавно объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник заявил, что прививочные пункты заработают с 5 декабря, а записаться можно будет уже с 4 декабря.

Кремль также запланировал всероссийскую вакцинацию на декабрь. В приоритете поставки препарата в российские учреждения, и только потом – экспорт за границу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Всего на начало декабря в России около 2,4 миллионов случаев заболевания COVID-19, более 41 тысяч из них завершились летальным исходом. Ежедневный прирост заболеваемости в России составляет около 29 тысяч человек.