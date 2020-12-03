ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Россияне не готовы к вакцинации от коронавируса
Несмотря на рост случаев заражения COVID-19, население не поддерживает инициативу массовой вакцинации, показали результаты социального опроса
Россияне не готовы к вакцинации от коронавируса
Фото: SputnilVaccine.Com / Others
3 декабря 2020 г.

Согласно результатам исследования «Единой России», выдержки из которого приводит РИА «Новости», 73% россиян не готовы пройти вакцинацию от коронавируса. Свое согласие на прививку выразило 23% населения, еще 4% сказали, что уже переболели и вакцина им не нужна.

За обязательную добровольную основу вакцинации выступили почти все опрошенные – около 93%, остальные 7% считают, что меру нужно сделать обязательной для всех. 11% респондентов в существование вируса не верят вовсе.

Массовая вакцинация препаратом «Спутник V», разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, должна была начаться в начале сентября, однако из-за проблем с производством и законодательством была отложена. О новой дате начала вакцинации недавно объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник заявил, что прививочные пункты заработают с 5 декабря, а записаться можно будет уже с 4 декабря.

Кремль также запланировал всероссийскую вакцинацию на декабрь. В приоритете поставки препарата в российские учреждения, и только потом – экспорт за границу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Всего на начало декабря в России около 2,4 миллионов случаев заболевания COVID-19, более 41 тысяч из них завершились летальным исходом. Ежедневный прирост заболеваемости в России составляет около 29 тысяч человек.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us