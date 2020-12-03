За последнюю неделю, с 23 по 29 ноября, потребительские расходы россиян сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4%. Об этом свидетельствуют данные проекта SberIndex, которые приводит РБК.

Как пишет издание, падение стало рекордным с мая. Сильнее расходы жителей России снижались только весной, когда в стране был введен карантин на фоне распространения коронавируса.

В целом по итогам ноября потребительские расходы россиян сократятся год к году на 9,9%, что сделает этот месяц одним из худших для ретейлеров в 2020 году. По данным РБК, сильнее расходы падали только в апреле и мае – на 26,2% и 16,8% соответственно.

За неделю с 23 по 29 ноября россияне сократили расходы на непродовольственные товары в годовом исчислении на 9%, на услуги – на 32,2%. При этом сильнее всего уменьшились траты в наиболее пострадавших от коронавируса сегментах. На покупки в магазинах Duty Free расходы снизились на 76,9%, на проживание в гостиницах – на 76,1%, на развлечения – на 71,8%, на авиабилеты – на 59,7%.

Кроме того, более чем на четверть упали также траты на поездки в городском транспорте (44,3%), на книги, музыку, видео (37,6%), на посещение кафе и ресторанов (36,1%), на услуги салонов красоты, массажа и СПА (29,9%), на телекоммуникационные услуги (29,4%).

Отмечается также, что фиксировавшийся на протяжении всего ноября рост расходов на бытовую технику, электронику и мебель на последней неделе ноября сменился спадом – на 5,8 и 1,7% соответственно. Помимо этого, резко сократились траты на одежду и обувь (до 19,3%) и товары для спорта (до 14,5%).

При этом больше, чем в 2019 году, россияне по-прежнему тратят на компьютеры и ПО (48,1%), лекарства и медицинские товары (14,4%), автозапчасти и автоаксессуары (1,8%), а также продукты (3,4%).