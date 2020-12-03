Правительство Тюменской области направило 77,5 миллиона рублей на закупку элитной офисной мебели, которая предназначена для нового здания, в котором разместятся чиновники. Оно строится в районе улиц Мориса Тореза, Ленина и Немцова. Об этом сообщает региональная пресса со ссылкой на информацию с портала госзакупок.

СМИ отмечают, что начальная цена контракта составляла 78,9 миллиона рублей. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Тюменского региона, а тендер выиграла петербургская компания «Дэфо». При этом заявки других потенциальных подрядчиков, как утверждается, были признаны не удовлетворяющими требованиям контракта и электронного аукциона.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией в Тюмени говорится, что среди лотов числятся очень дорогие предметы мебели: например, стол для конференц-зала на 30 человек за 1 миллион рублей и еще один за 5 миллионов рублей. Для кабинета чиновников также планируют приобрести небольшую приставку к офисному столу, которая стоит 815 тысяч рублей, тумбочку стоимостью 330 тысяч рублей и т. д.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором уточнил его утверждение о том, что доходы населения региона выросли.

«Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев – пусть небольшой, но плюс: 101 процент к аналогичному периоду прошлого года», – доложил глава региона.

Однако Путин с ним не согласился. Он отметил, что тут речь идет о номинальной начисленной заработной плате, в то время как реальные располагаемые доходы населения резко сократились. Тогда Моор поправился, пояснив, что он имел в виду зарплату, а «реально располагаемые чуть ниже 100 процентов, это совершенно точно».