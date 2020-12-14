Древнейший в Турции храм Зевса

В провинции Кютахья находится древнейший в Турции храм Зевса. Он был построен во II веке н. э. на территории города Айзаной при императоре Адриане. Это одно из немногих сохранившихся строений римского периода на территории Анатолии. Помимо самого храма археологи обнаружили акротерий, на котором предположительно изображена древнегреческая богиня Кибела. Еще рядом находятся кладбище и амфитеатр. #храмЗевса #Кютахья #античность