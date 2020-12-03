Христианские храмы на территории Нагорного Карабаха, за которые так беспокоятся армяне, в действительности им не принадлежат. Как уточнил в беседе с Day.Az пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Протоиерей Константин Поминов, они являются наследием древней православной Церкви Кавказской Албании и ныне существующей удинской общины страны.

По словам Поминова, «азербайджанский народ не страдает ксенофобией, он очень добросердечный и милосердный». «Ненависть и разрушения – это не в нашем менталитете. Наоборот, азербайджанский народ – это народ-созидатель. Посмотрим, что армяне будут кричать через пару лет, когда увидят все эти христианские святыни отреставрированными, чистыми и открытыми. А пока они какое-то время еще будут лгать от обиды за свое поражение в войне. И обижены они не только на Азербайджан, но и на весь мир, который не помог им удержать захваченное», – заявил Поминов.

Он также предложил обеспокоенным ответить на вопрос: будь азербайджанцы «варварами», почему тогда в Азербайджане никогда не разрушались и не разрушаются христианские храмы? «Они благополучно существуют в различных регионах страны, в Баку, Гяндже, Хачмазе, Сумгайыте и так далее. Никто никогда не разрушал здесь ни православные, ни католические храмы», – подчеркнул пресс-секретарь епархии РПЦ.

По его утверждениям, слухи о разрушении христианских святынь – очередной продукт армянской пропаганды, призванный внушить мысль о наличии мнимой «исламской угрозы» христианскому наследию на освобожденных территориях Азербайджана.

«На самом деле ничего такого никогда не было и не будет. Если где-то останется армянское население, совершенно уверен, что никто не будет препятствовать совершению им богослужения, – еще раз отметил Поминов. – Азербайджан – светское, демократическое, правовое государство».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи, произнесенной после посещения агдамской мечети, посоветовал всем озабоченным в разных странах мира прекратить «выражать обеспокоенность» по поводу судьбы христианского наследия на освобожденных территориях Азербайджана.

«Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, разжигающие исламофобские чувства, закрывающие глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывающие тех, кто их оскверняет. Они не имеют права говорить об этом, это во-первых. Во-вторых, все храмы, находящиеся на нашей территории, – наше историческое достояние», – заявил он.

Азербайджанский лидер также еще раз обратил внимание всех обеспокоенных на то, что все исторические памятники в стране охраняются государством и восстанавливаются за счет государственных средств, независимо от того, какой конфессии и какому народу принадлежат. Так, по его словам, недавно отреставрирована одна православная церковь, сейчас идет ремонт еще двух.

В дни боевых действий Фонд Гейдара Алиева полностью отреставрировал албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района и передал ее в пользование общины.

Председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили на церемонии открытия 7 ноября назвал реконструкцию храма историческим событием. По его словам, восстановление этого памятника свидетельствует о большом значении, которое придается мультикультурным ценностям в Азербайджане.