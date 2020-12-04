Хабиб Нурмагомедов допускает возможность вернуться в большой спорт

Чемпион мира по боям без правил в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, при каких условиях он может снова выйти драться. 23 января 2021 года Нурмагомедов примет участие в турнире UFC 257, в финале которого будет его бывший соперник, экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор. Хабиб Нурмагомедов заявил об окончании своей спортивной карьеры 24 октября защитив титул чемпиона UFC, при этом он ушел непобежденным, одержав 29 побед в 29 поединках. #UFC #Хабиб #деньги