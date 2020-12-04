ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Хабиб Нурмагомедов допускает возможность вернуться в большой спорт
Чемпион мира по боям без правил в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, при каких условиях он может снова выйти драться. 23 января 2021 года Нурмагомедов примет участие в турнире UFC 257, в финале которого будет его бывший соперник, экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор. Хабиб Нурмагомедов заявил об окончании своей спортивной карьеры 24 октября защитив титул чемпиона UFC, при этом он ушел непобежденным, одержав 29 побед в 29 поединках. #UFC #Хабиб #деньги
Хабиб Нурмагомедов допускает возможность вернуться в большой спорт / Others
4 декабря 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us