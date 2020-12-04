2020 год оказался для российского бизнеса одним из самых непростых: 83,7% опрошенных в рамках мониторинга «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки» бизнесменов сообщили о снижении выручки за последние 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потери российского бизнеса эксперты оцениваются в 3,7 трлн рублей.

Согласно статистике, опубликованной ТАСС, 19% респондентов пожаловались на то, что падение прибыли составило более 80% или их бизнес закрылся полностью. Позитивная динамика только у 13,3% предпринимателей.

Мониторинг, который проводился в ноябре институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей, охватил руководителей и владельцев 5744 компаний из 85 регионов РФ.

Аналогичное исследование представил сервис «Работа.Ру» – опрос был проведен уже среди российских компаний. Большинство из них посчитали этот год неудачным: падение прибыли у 67% компаний, а 28% опрошенных фирм заявили, что «это самый плохой год за всю историю».

Среди основных трудностей, с которыми пришлось столкнуться в этот период, респонденты перечислили следующие факторы: «потеря заказчиков и клиентов» (47%), «приостановка деятельности компании» (40%), «сокращение штата» (25%), «сокращение зарплат сотрудников» (21%). 45% российских компаний на вопрос о позитивных итогах этого года ответили, что «вообще не увидели ничего хорошего».

Однако были и те, у кого в 2020 году дела пошли в гору: 18,2% бизнесменов отметили, что спрос на их продукцию «не изменился, или немного увеличился», а 12% компаний заявили, что их пандемия не коснулась. 4% фирм назвали этот год «лучшим за всю историю компании».

В сентябре этого года почти две трети российских компаний были убеждены в том, что не смогут восстановить свой бизнес до конца этого года. 76,9% предпринимателей не уверены, что их фирмы смогут пережить повторный локдаун. Оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ в конце ноября заверил, что «на федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется».