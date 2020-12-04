В Ереване требуют отставки Пашиняна

Участники протестов в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие заблокировали проспект Тиграна Меца и еще несколько центральных улиц и устроили «сидячую забастовку» на проезжей части. Полицейские задержали нескольких участников акции. В четверг 17 оппозиционных партий Армении заявили о решении выдвинуть на пост главы правительства вместо Никола Пашиняна Вазгена Манукяна, который ранее уже занимал эту должность. Акции протеста в столице Армении начались 10 ноября сразу после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. #Ереван #протест #НиколПашинян