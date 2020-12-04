Похоронные компании в Екатеринбурге и Свердловской области столкнулись с нехваткой гробов премиум-класса из-за чрезмерной загрузки поставщиков на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим в регионе сдвинулась выдача тел из моргов и переносятся похороны, пишет URA.RU со ссылкой на независимые источники.

«Неделю-полторы назад возник дефицит дорогих гробов премиум-сегмента. Людей просто не в чем стало хоронить», – рассказал собеседник издания из сферы ритуальных услуг.

По его словам, элитные гробы привозили в регион в основном из Красноярского края, но поставки были приостановлены пару недель назад. Участники рынка похоронных услуг связывают это с увеличением числа смертей, в том числе из-за коронавируса.

Информацию подтвердил красноярский предприниматель, владелец ООО «Ангел Элит» Владимир Пономарев, который в середине ноября был вынужден запустить еще одну линию производства гробов. «У меня в 2,5 раза увеличился оборот, завод не справляется временно. Недавно третью линию поставили, сейчас выравниваемся потихоньку», – сказал он.

Пономарев добавил, что он должен заказчикам 260 оплаченных гробов, не считая новых заявок. По его словам, до дефицита завод производил около 120 гробов среднего сегмента (от 7000 до 15 000 рублей), в настоящее время – около 350 в месяц. Премиальный сегмент (от 20 000 до 140 000 рублей) также вырос в два раза – на 100-120 штук в месяц.

Ранее сообщалось, что похоронное бюро в Алтайском крае предлагает близким умерших от COVID-19 похоронить в гробу с вырезанным в крышке стеклянным окном.

По словам агента похоронной службы Дениса Штрентенбергера, с марта строго в закрытых гробах хоронят тех, кто имел диагноз COVID или тела которых попадали в «грязную зону» на вскрытие. «Катафалк приезжает сразу в морг и от морга едут уже напрямую на кладбище. На кладбище есть возможность и отпеть, но не открывая гроб. Ставят на табуреточки, две-три минутки попрощались, и в закрытом гробу опускают в землю», – рассказал он.

Таким образом, отметил Штрентенбергер, выбор гроба со врезанным в крышку окном является единственной возможностью для близких попрощаться.