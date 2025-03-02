Член совета директоров «Роснефти» и бывший офицер Штази Маттиас Варниг ведет переговоры о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток – 2» при поддержке американских инвесторов. По данным Financial Times, идея связана с попытками администрации Дональда Трампа сблизиться с Москвой и достичь мирного соглашения по Украине.

Источники сообщают, что Варниг пытался наладить контакты с командой Трампа через бизнесменов из США, предлагая им участие в сделке с «Газпромом» после снятия санкций. Одной из целей переговоров является предоставление Соединенным Штатам контроля над энергетическими поставками в Европу.

Переговоры вызвали обеспокоенность в Брюсселе, где обсуждают возможные последствия возвращения российского газа на рынок ЕС. Однако на пути реализации плана остаются серьезные препятствия: санкции против России, необходимость одобрения сделки Германией и желание Москвы возобновить поставки в Европу.

Сам Варниг отверг обвинения в контактах с американскими политиками, заявив, что, как находящийся под санкциями, он соблюдает все ограничения. В Кремле и «Газпроме» отказались комментировать возможные переговоры.

Газопровод «Северный поток – 2» так и не был введен в эксплуатацию — Германия заморозила его сертификацию в феврале 2022 года, за несколько дней до начала российско-украинской войны. В сентябре того же года обе нитки «Северного потока – 1» и одна нитка «Северного потока – 2» были повреждены в результате взрывов, ответственность за которые официально не установлена.