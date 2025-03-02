ПОЛИТИКА
2 мин чтения
США поддержат перезапуск «Северного потока»?
СМИ пишут, что директор Nord-Stream AG пытается пролоббировать у Трампа зеленый свет на возобновление работы российского газопровода
США поддержат перезапуск «Северного потока»?
2 марта 2025 г.

Член совета директоров «Роснефти» и бывший офицер Штази Маттиас Варниг ведет переговоры о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток – 2» при поддержке американских инвесторов. По данным Financial Times, идея связана с попытками администрации Дональда Трампа сблизиться с Москвой и достичь мирного соглашения по Украине.

Источники сообщают, что Варниг пытался наладить контакты с командой Трампа через бизнесменов из США, предлагая им участие в сделке с «Газпромом» после снятия санкций. Одной из целей переговоров является предоставление Соединенным Штатам контроля над энергетическими поставками в Европу.

Переговоры вызвали обеспокоенность в Брюсселе, где обсуждают возможные последствия возвращения российского газа на рынок ЕС. Однако на пути реализации плана остаются серьезные препятствия: санкции против России, необходимость одобрения сделки Германией и желание Москвы возобновить поставки в Европу.

Сам Варниг отверг обвинения в контактах с американскими политиками, заявив, что, как находящийся под санкциями, он соблюдает все ограничения. В Кремле и «Газпроме» отказались комментировать возможные переговоры.

Газопровод «Северный поток – 2» так и не был введен в эксплуатацию — Германия заморозила его сертификацию в феврале 2022 года, за несколько дней до начала российско-украинской войны. В сентябре того же года обе нитки «Северного потока – 1» и одна нитка «Северного потока – 2» были повреждены в результате взрывов, ответственность за которые официально не установлена.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us