Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал членам правительства быть более скромными и не демонстрировать свое богатство, чтобы не раздражать россиян на фоне падения доходов из-за пандемии коронавируса. Посыл прежде всего был адресован самому богатому российскому чиновнику – главе Минпромторга Денису Мантурову. Обэтом пишет крупнейший русскоязычный политический Telegram-канал «Незыгарь».

Задекларированный доход главы ведомства в 2019 году составил 7,5 миллиона долларов.

Мантурову сделали предупреждение из-за поместья на берегу Пироговского водохранилища, которое включает центральный особняк с бассейном площадью 4 тысячи кв. м, участок в 2,5 тысячи гектаров и гостевой дом на 1,5 тысячи квадратов, отмечают наблюдатели. Как сообщало ранее ПАСМИ, стоимость двух домов, построенных итальянской фирмой с мировым именем, и земельных участков может превышать 5 миллиардов рублей.

Кроме того, министр нередко совершает перелеты на бизнес-джетах и частных вертолетах. Он использует два итальянских VIP вертолета AW109 и российский Ансат с VIP-салоном. Для дальних перелетов Мантуров пользуется самолетами компании «Русджет», в парке которой есть VIP - SSJ и Ту-204 для официальных мероприятий, а также Falcon 900EX и Embraer legacy 600 – для частных поездок.

Ранее российские СМИ писали, что у семьи Дениса Мантурова также появился гостиничный бизнес. Компания, связанная с его родителями, оказалась владельцем пятизвездочного отеля в центре Москвы. Как выяснило издание «Ведомости», Тамара и Валентин Мантуровы приобрели гостиницу Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, которая находится на улице Малая Дмитровка в престижном уголке центра Москвы. По подсчетам экспертов, стоимость отеля составляет порядка 2 миллиарда рублей.

В 2019 году в докладе «Трансперенси интернешнл Россия» сообщалось, что глава Минпромторга в рабочих поездках останавливается в сверхдорогих отелях. Так, по данным организации, в Шанхае он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai стоимостью 1,388 миллиона рублей за ночь.

В Минпромторге тогда заявили, что общий объем средств на командировочные расходы на соответствующий год согласовывается в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета, а решения о командировках сотрудников центрального аппарата министерства принимаются кабмином при командировании министра и министром при командировании заместителей министра и помощников.