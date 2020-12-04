«Вооруженные силы Турции окончательно объединились с народом и вернулись к своим истокам, вернув одну из самых значимых с духовной точки зрения должностей – офицера по делам религии», - пишет турецкое издание Yeni Akit. Объявление о наборе появилось на сайте ВС Турции на этой неделе.

Описание функционала должности звучит следующим образом: «Использует духовное воспитание для поддержания морального духа, социального благополучия и позитивного настроя солдат на высоком уровне. Руководит процессами, касающимися религиозного образования, молитвы и церемоний. Обеспечивает место для молитвы в сотрудничестве с соответствующими органами. Руководство и координация религиозных вопросов». Набор открыт до 10 декабря.

Yeni Akit в своем материале «Счастливая новость об офицерстве по делам религии 60 лет спустя» утверждает, что во многом этому событию способствовали ее многократные публикации о важности духовных наставников в армии. «В Османской империи, которая на протяжении веков правила на 3 континентах и 7 климатических поясах, религиозные деятели носили звания «шейх армии», «муфтий полка», «имам-солдат» и вошли в историю невидимыми героями, которым мы обязаны всеми победами», – отмечает журналист Фарук Арслан.

В новейшей истории Турции роль военных духовных наставников тоже немалозначима: в битвах при Чанаккале, Сакарье и т. д. они сражались плечом к плечу с обычными солдатами, поднимая их боевой дух. В 1923 году после образования Республики армия была реформирована, имамы больше не несли службу. Однако по многочисленным просьбам духовных наставников вернули в ВС в 1948 году. Почти через 20 лет должность вновь была устранена.

Офицеры по религиозным делам или служащие с аналогичными функциями присутствуют в армиях многих стран мира: с 1755 года в США, с 1905 года – во Франции, с 1933 – в Германии. В России первые капелланы появилась в 2014 году.