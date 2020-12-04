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Крупнейший ТЦ Казани не включил татарский язык в визуальную навигацию
Посетители сразу обратили внимание на таблички, среди которых нет ни одной на татарском языке. При этом, согласно Закону о государственных и других языках РТ, татарский является государственным языком
Крупнейший ТЦ Казани не включил татарский язык в визуальную навигацию
Фото: "Реальное время" / Others
4 декабря 2020 г.

Новый торговый центр KazanMall, который официально открылся в столице Татарстана 4 декабря, не включил государственный язык республики в визуальную навигацию, передает Idel.Реалии.

В церемонии открытия центра принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что в Казани появляется все больше разнообразных мест для досуга, а торговый центр обязательно должен стать местом семейного отдыха. Метшин подчеркнул, что ТЦ начал работу несмотря на сложные времена и выразил надежду, что пандемия не скажется отрицательно на бизнесе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на 137 тыс. кв. м центра смогут разместиться более 150 магазинов и 30 точек питания. При этом посетители уже обратили внимание на таблички, среди которых нет ни одной на татарском языке. Согласно Закону о государственных и других языках РТ, татарский, наряду с русским, является государственным языком, напоминает Idel.Реалии.

Визуальная информация представлена только на русском и иногда английском языках. Также в фуд-корте можно найти русскую, американскую, грузинскую, восточную и европейскую кухни. По словам очевидцев, татарских блюд среди предложений нет.

KazanMall — проект строительной компании UD Group, его стоимость оценивается в 6 миллиардов рублей. Открыть ТЦ изначально планировали в августе 2020-го, но вмешалась пандемия коронавируса, поэтому новая площадка для покупок стала доступна только сейчас.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021 Годом родных языков и народного единства. Он отметил, что необходимо создавать условия для сохранения и развития языков и культур не только татар, но и представителей всех национальностей, проживающих в республике.

Проблема сохранения татарского языка и культуры была обозначена лидером республики еще в июле. Минниханов опубликовал в местной прессе авторскую статью «Татары: верность традициям, уверенность в будущем», в которой, обращаясь к чиновникам и общественности РТ, указал на необходимость поддерживать сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа, поскольку эта миссия исторически возложена на республику.

В 2017 году решением Москвы была отменена обязательность изучения всеми школьниками языков титульных народов национальных республик. В Татарстане это восприняли особенно критично.

На сегодня татарским обязан владеть глава республики. Впрочем, и это положение последнее время стало подвергаться попыткам пересмотра.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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