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Баку определил День Победы и назвал число погибших в карабахской войне
Министерство обороны Азербайджана представило информацию о потерях в ходе последней войны в Нагорном Карабахе. Число погибших военнослужащих достигает почти 2800. Ранее ведомство сообщало лишь о жертвах среди гражданского населения
Баку определил День Победы и назвал число погибших в карабахской войне
Фото: Вести Кавказа / Others
4 декабря 2020 г.

За все время столкновений в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября с. г. армия Азербайджана потеряла 2783 военнослужащих, еще более 100 военных пропали без вести. 1245 человек находятся на лечении, сообщается на сайте Министерства обороны республики.

Эти данные публикуются впервые, до этого было известно лишь о жертвах среди гражданского населения – их число составило 94 человека. По данным Генпрокуратуры, 414 мирных жителей с азербайджанской стороны ранены. До сих пор идет опознание тел.

2 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переходе на частичную мобилизацию, что позволило вернуться домой многодетным родителям и опекунам инвалидов первой группы и несовершеннолетних.

В тот же день глава государства подписал указ о новом празднике – Дне Победы, который изначально планировалось отмечать 10 ноября, в день подписания трехстороннего мирного соглашения об окончании второй войны в Карабахе. Однако в связи с тем, что 10 ноября в Турции – День памяти основателя Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, президент Алиев перенес дату празднований на 8 ноября.

На этой неделе стало известно, что в Баку 10 декабря будет организован военный парад в честь победы в войне. Пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что глава государства планирует посетить Азербайджан с двухдневным визитом и принять участие в торжественном мероприятии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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