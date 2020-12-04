ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Славься, Отечество: Ломбард на Кубани ограбили под звуки гимна России
Двое неизвестных в костюмах химзащиты ограбили ломбард в Белореченске Краснодарского края. Под предлогом работ по дезинфекции они зашли в помещение. После чего под звуки гимна России сложили часть украшений в коробку и скрылись в неизвестном направлении. Сотрудница ломбарда после ухода грабителей вызвала полицию. #ограбление #гимн #ломбард
Славься, Отечество: Ломбард на Кубани ограбили под звуки гимна России / Others
4 декабря 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us