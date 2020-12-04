4 декабря 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Славься, Отечество: Ломбард на Кубани ограбили под звуки гимна России
Двое неизвестных в костюмах химзащиты ограбили ломбард в Белореченске Краснодарского края. Под предлогом работ по дезинфекции они зашли в помещение. После чего под звуки гимна России сложили часть украшений в коробку и скрылись в неизвестном направлении. Сотрудница ломбарда после ухода грабителей вызвала полицию. #ограбление #гимн #ломбард
Славься, Отечество: Ломбард на Кубани ограбили под звуки гимна России / Others
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