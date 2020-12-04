Славься, Отечество: Ломбард на Кубани ограбили под звуки гимна России

Двое неизвестных в костюмах химзащиты ограбили ломбард в Белореченске Краснодарского края. Под предлогом работ по дезинфекции они зашли в помещение. После чего под звуки гимна России сложили часть украшений в коробку и скрылись в неизвестном направлении. Сотрудница ломбарда после ухода грабителей вызвала полицию. #ограбление #гимн #ломбард