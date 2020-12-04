Московский врач показал результаты теста на антитела к COVID-19 после второй дозы вакцины

Московский врач Игорь Волков – один из добровольцев, который принял участие в исследовании российской вакцины «Спутник V». TRT на русском рассказывает о его самочувствии с первого дня прививки. Прошло два месяца, и стали известны результаты его тестов на антитела. Надолго ли они смогут защитить от коронавируса? #СпутникV #Москва #вакцинация