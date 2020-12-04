ПОЛИТИКА
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Московский врач показал результаты теста на антитела к COVID-19 после второй дозы вакцины
Московский врач Игорь Волков – один из добровольцев, который принял участие в исследовании российской вакцины «Спутник V». TRT на русском рассказывает о его самочувствии с первого дня прививки. Прошло два месяца, и стали известны результаты его тестов на антитела. Надолго ли они смогут защитить от коронавируса? #СпутникV #Москва #вакцинация
Московский врач Игорь Волков – один из добровольцев, который принял участие в исследовании российской вакцины «Спутник V». TRT на русском рассказывает о его самочувствии с первого дня прививки. Прошло два месяца, и стали известны результаты его тестов на антитела. Надолго ли они смогут защитить от коронавируса? / Others
4 декабря 2020 г.
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