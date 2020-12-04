ПОЛИТИКА
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В Кемерово в новом детском саду обвалился потолок
В детском саду Кемерово, который открылся неделю назад, обвалился потолок. Пострадавших нет. Видео обрушения выложили в соцсетях родители. В администрации города причиной аварии назвали «скрытый дефект в конструкции потолочного перекрытия». Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев накануне в своем Instagram похвалил архитектурное решение нового здания, написав, что оно «создает у детей ощущение сказки». На строительство учреждения ушло 364 миллиона рублей. Из них 249 миллионов – из федерального бюджета, 51 миллион – из областного и более 64 миллионов – из местного. #детскийсад #обрушениепотолка #Кемерово
В Кемерово в новом детском саду обвалился потолок / Others
4 декабря 2020 г.
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