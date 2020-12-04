Российский интернет-магазин, торгующий сувенирной продукцией военной тематики, вызвал бурное негодование в социальных сетях. На предлагаемых покупателям фирменных футболках производители используют символику скандальной ЧВК «Вагнер», бойцы которой регулярно фигурируют в материалах СМИ о военных преступлениях в горячих точках по всему миру.

Один из пользователей соцсетей опубликовал фотографии такой продукции. Как видно на изображениях, за основу принта на одной из фирменных футболок под названием «Антитеррор» взят образ российского наемника-«вагнеровца», который в 2017 году прославился тем, что, принимая участие в истязаниях, избил кувалдой пленного сирийца. После жестоких пыток сирийцу отрезали голову, отрубили руки лопатой, облили бензином и сожгли. Весь процесс был запечатлен наемниками на видео и опубликован в интернете.

«Новая газета» тогда провела расследование и выяснила, что к убийству и записи военного преступления на видео действительно причастны наемники ЧВК «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин.

На официальной странице онлайн-магазина Russian Sof Shop в «ВКонтакте» сказано, что доставка продукции осуществляется по всему миру. Описание услуг в аккаунте сопровождается словами «Быть воином – жить вечно».

Ранее сообщалось, что экс-командир разведроты ЧВК «Вагнер» Марат Габидуллин написал мемуары о своем опыте наемника в Сирии, но передумал ее публиковать. Книгу «В одну реку дважды» планировало к выпуску издательство «Наемник», но затем отказалось от проекта, сославшись на то, что «автор дал стоп».

Габидуллин утверждает, что бойцы ЧВК «Вагнер» действительно причастны к пыткам дезертира в Сирии, отмечая, что к убийству и пыткам призывал сам «Вагнер» (командир ЧВК Дмитрий Уткин) – с целью устрашения других потенциальных дезертиров.

Российские власти, со своей стороны, отрицают существование ЧВК «Вагнер» и ее участие в сирийской войне и ливийском конфликте. Наемничество в РФ запрещено на законодательном уровне. Статья 359 Уголовного кодекса гласит, что «вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».