Эрдоган назвал Макрона «головной болью» Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Франция лишилась доверия в качестве посредника в вопросе Нагорного Карабаха, а президент Эммануэль Макрон стал проблемой для своей страны. Также Эрдоган поддержал предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева отдать Марсель армянам. 3 декабря Национальное собрание Франции поддержало принятую ранее Сенатом резолюцию с призывом к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха. #РеджепТайипЭрдоган #президентТурции #Франция