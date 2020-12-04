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Эрдоган назвал Макрона «головной болью» Франции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Франция лишилась доверия в качестве посредника в вопросе Нагорного Карабаха, а президент Эммануэль Макрон стал проблемой для своей страны. Также Эрдоган поддержал предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева отдать Марсель армянам. 3 декабря Национальное собрание Франции поддержало принятую ранее Сенатом резолюцию с призывом к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха. #РеджепТайипЭрдоган #президентТурции #Франция
Эрдоган назвал Макрона «головной болью» Франции / Others
4 декабря 2020 г.
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