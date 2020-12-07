В Кремле обиделись на россиян, которые выразили мнение, что чиновники страны не справляются со своей работой, сообщает Znak.Com.

«Мне как чиновнику такое обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве – это люди, которые работают много, честно, на благо страны, достойно выполняют свои функции», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные опроса ФОМ, согласно которому 61% россиян считают, что чиновники в стране не справляются со своей работой.

Однако, по словам Пескова, «есть и плохие чиновники, которые плохо работают, наплевательски относятся к своей работе. От этого, по его мнению, и создается неверное ощущение.

Пресс-секретарь Кремля также отметил, что в опросе есть «интересный момент»: «Там был задан вопрос "Хотели бы вы, чтобы вы или ваши дети работали чиновниками“, и 65% ответили „да“. Поэтому не бьется! Но это лишний раз говорит, что необходима открытость и разъяснения того, чем занимаются чиновники».

4 декабря фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты опроса, посвященного отношению россиян к чиновникам и госслужащим. В нем участвовали около 1 тысячи респондентов.

Согласно полученным данным, 61% опрошенных россиян считают, что российские чиновники не справляются со своей работой. При этом 19% респондентов положительно оценили деятельность госслужащих.

Более трети опрошенных (34%) заявили, что чиновники работают хуже, чем 15–20 лет назад, а 26% респондентов отметили перемены к лучшему. Кроме того, 67% россиян считают работу госслужащих трудной, а 69% – престижной. При этом 74% респондентов согласны с тем, что в целом в обществе отрицательное отношение к чиновникам.

О том, что в стране слишком много чиновников, заявили 77% опрошенных. В то же время о реформе государственного аппарата, которую недавно объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, впервые услышали 45% участников опроса. Идею сокращения чиновников одобряют 83% граждан.

При слове «чиновник, госслужащий» у 45% россиян возникают отрицательные ассоциации. У 20% опрошенных возникли ассоциации с коррупцией. «Чиновник хапает» и «продажный», – цитируют авторы опроса ответы опрошенных.

Нейтральные или положительные ассоциации с понятиями «чиновник» и «госслужащий» возникли только у 7% опрошенных. Еще 6% назвали чиновников «такими же работниками, как и все». С жалостью и трудностями работа госслужащих ассоциируется только у 1% опрошенных.

Те, кто считает работу чиновников плохой, обосновали свое мнение отсутствием хорошей социальной политики. Кроме того, опрошенные заявляли, что не видят изменений к лучшему. Они считают, что в стране распространена коррупция, чиновники не обладают должным уровнем компетенций и «занимают не свое место». Так, 15% россиян считают работу чиновников легкой и уверены, что у них «есть люди, которые за них делают работу», а сами чиновники, по их мнению, «просто подписывают бумажки, ничего не делая для народа».

Однако, несмотря на негативные ассоциации, 69% опрошенных считают госслужбу престижной, 55% не хотели бы, чтобы их дети работали на государство, а 32%, напротив, хотят этого.