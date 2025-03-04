Казахстан договорился о строительстве завода по производству удобрений с объемом инвестиций $1,3 млрд. Соглашение с турецкой компанией ESTA Construction будет подписано в ближайшие две недели, заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов.

Проект реализуют в районе порта Курык на Каспийском побережье. Завод будет производить до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака в год, что поможет Казахстану сократить зависимость от импорта удобрений и укрепить агропромышленный сектор.

«Для нас очень важно обеспечить качественные и доступные минеральные удобрения. Поэтому ваш проект представляет для нас интерес как с точки зрения экспорта, так и удовлетворения внутреннего спроса», — отметил Бектенов на встрече с генеральным директором ESTA Construction Мустафой Топраком.

В строительстве завода примут участие около 3 тыс. человек, а после запуска производства появится 400 постоянных рабочих мест.