ТУРЦИЯ
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Турция построит завод удобрений в Казахстане
Казахстан и турецкая компания ESTA Construction подписывают соглашение о строительстве завода по производству удобрений за $1,3 млрд
Турция построит завод удобрений в Казахстане
Переговоры с ESTA Construction / User Upload
4 марта 2025 г.

Казахстан договорился о строительстве завода по производству удобрений с объемом инвестиций $1,3 млрд. Соглашение с турецкой компанией ESTA Construction будет подписано в ближайшие две недели, заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов.

Проект реализуют в районе порта Курык на Каспийском побережье. Завод будет производить до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака в год, что поможет Казахстану сократить зависимость от импорта удобрений и укрепить агропромышленный сектор.

«Для нас очень важно обеспечить качественные и доступные минеральные удобрения. Поэтому ваш проект представляет для нас интерес как с точки зрения экспорта, так и удовлетворения внутреннего спроса», — отметил Бектенов на встрече с генеральным директором ESTA Construction Мустафой Топраком.

В строительстве завода примут участие около 3 тыс. человек, а после запуска производства появится 400 постоянных рабочих мест.

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