ПОЛИТИКА
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Протесты в Париже переросли в погромы
По меньшей мере 22 человека задержаны на акции протеста в Париже. Об этом сообщают в МВД Франции. В стране вновь прошли протесты против законопроекта «О глобальной безопасности», который запрещает фото- и видеосъемку полицейских. В Париже акция переросла в погромы. Неизвестные поджигали автомобили и крушили витрины магазинов. Демонстранты бросали в силовиков камни и петарды. Полиция применила слезоточивый газ. На кадрах видно, что есть пострадавшие. Их точное количество неизвестно. #Париж #полиция #протесты
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7 декабря 2020 г.
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