Протесты в Париже переросли в погромы

По меньшей мере 22 человека задержаны на акции протеста в Париже. Об этом сообщают в МВД Франции. В стране вновь прошли протесты против законопроекта «О глобальной безопасности», который запрещает фото- и видеосъемку полицейских. В Париже акция переросла в погромы. Неизвестные поджигали автомобили и крушили витрины магазинов. Демонстранты бросали в силовиков камни и петарды. Полиция применила слезоточивый газ. На кадрах видно, что есть пострадавшие. Их точное количество неизвестно. #Париж #полиция #протесты