ПОЛИТИКА
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В Новосибирске подростки жестоко избили женщину
Четверо жителей Новосибирска, трое из которых несовершеннолетние, жестоко избили женщину. Это произошло около продуктового магазина. Момент попал на камеры видеонаблюдения. В Следственном комитете РФ по Новосибирской области сообщили, что молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли женщине не менее 20 ударов ногами и кулаками. После чего угнали ее автомобиль. Не справившись с управлением, машина въехала в сугроб. Подозреваемые были задержаны. Расследование продолжается. #Новосибирск #нападение #подростки
В Новосибирске подростки жестоко избили женщину / Others
7 декабря 2020 г.
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