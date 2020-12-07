В Новосибирске подростки жестоко избили женщину

Четверо жителей Новосибирска, трое из которых несовершеннолетние, жестоко избили женщину. Это произошло около продуктового магазина. Момент попал на камеры видеонаблюдения. В Следственном комитете РФ по Новосибирской области сообщили, что молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли женщине не менее 20 ударов ногами и кулаками. После чего угнали ее автомобиль. Не справившись с управлением, машина въехала в сугроб. Подозреваемые были задержаны. Расследование продолжается. #Новосибирск #нападение #подростки