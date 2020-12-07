Двое журналистов задержаны в Минске на “Марше воли”

В Минске задержано триста человек на "Марше воли" против милицейского насилия, среди них двое журналистов. Помимо Минска, задержания происходили в Бресте, Гродно и других городах страны. Несмотря на это, люди продолжают собираться колоннами в знак протеста против результатов президентских выборов и немотивированного насилия со стороны силовиков. #минск #лукашенко #протесты