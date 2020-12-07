ПОЛИТИКА
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Двое журналистов задержаны в Минске на “Марше воли”
В Минске задержано триста человек на "Марше воли" против милицейского насилия, среди них двое журналистов. Помимо Минска, задержания происходили в Бресте, Гродно и других городах страны. Несмотря на это, люди продолжают собираться колоннами в знак протеста против результатов президентских выборов и немотивированного насилия со стороны силовиков. #минск #лукашенко #протесты
Два журналиста задержаны в Минске на “Марше воли” / Others
7 декабря 2020 г.
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