Чистый убыток «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с января по сентябрь 2020 года составил 218,4 миллиарда рублей против 1,048 триллиона рублей прибыли за аналогичный период 2019 года.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные отчета компании, прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия, уменьшилась в 3,6 раза - до 16,17 миллиарда рублей.

Выручка «Газпрома» за указанный период, отмечает издание, упала на 25% - до 4,3 триллиона рублей. Прибыль от продаж за первые девять месяцев текущего года снизилась в три раза – до 325,15 миллиарда рублей. Убыток до уплаты налогов составил 327,02 млрд рублей против прибыли в 1,4 триллиона рублей за аналогичный период 2019 года.

В этом году «Газпром» не смог привлечь инвесторов из-за пандемии коронавируса и падения цен на сырье. В 2021 году компания планирует сосредоточиться на поиске партнеров в свои крупные проекты для оптимизации инвестиционных программ и разделения рисков.

Ранее «Интерсакс» писал, что убытки «Газпрома» за девять месяцев 2020 года составили 592,149 миллиарда рублей по российским стандартам (РСБУ). При этом с января по сентябрь 2019 года компания получила 434,937 млрд рублей чистой прибыли.

В третьем квартале, как и в первом, компания получила убыток главным образом из-за обвала рубля. Во втором квартале российская валюта восстанавливалась, что немного сократило накопление отрицательного финансового результата.

Выручка упала на 21% – до 2744,076 миллиарда рублей, в том числе выручка от продажи газа снизилась на 29% – до 1705,561 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 40% – до 917 миллиарда рублей.