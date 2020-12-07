ПОЛИТИКА
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В ФРГ осудили призыв французского парламента признать «НКР»
Протест прошел перед Кельнским собором. Участники акции выступили против резолюции французского парламента, рекомендующей правительству признать независимость т.н. «НКР» (оккупированная Арменией территория Азербайджана). Документ одобрило большинство депутатов нижней палаты французского парламента в четверг, 3 декабря. Ранее с таким же призывом выступил Сенат. Участники протестной акции в Кельне также осудили нападение армянских военных на мирное население Гянджи, Тертера и Барды в период военных действий. #Кельн #протест #Карабах
В ФРГ осудили призыв французского парламента признать «НКР» / Others
7 декабря 2020 г.
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