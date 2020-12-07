Следственный комитет РФ по Забайкалью предъявил обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) главному врачу государственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» Забайкальского края Виктору Шальневу, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый был задержан в Сочи, однако о его аресте стало известно 6 декабря, когда Шальнева доставили в Читу. В его квартире и рабочем кабинете проведены обыски.

«По версии следствия, Шальнев использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. В настоящий момент у следствия имеются данные о получении Шальневым взяток на сумму более 13 млн рублей», – говорится в пресс-релизе СК.

Как пишет местная пресса, речь идет в том числе о покупке халатов и масок во время пандемии.

Уголовное дело в отношении главврача было возбуждено по материалам управления ФСБ по Забайкальскому краю. Министерство здравоохранения Забайкалья от комментариев отказалось.

В 2019 году за получение взятки на сумму более 14 миллионов рублей к 12 годам колонии и штрафу суммой 12 миллионов рублей приговорили бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина.