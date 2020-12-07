Агентство по продовольствию Сингапура одобрило продажу выращенного в лабораторных условиях куриного мяса американской компании Eat Just, пишет «Медуза». В ходе производства курятины нового бренда GOOD Meat не пострадало ни одно животное.

Клетки для продукта вначале приобретаются у кур путем биопсии, культивируются в биореакторах объемом 1 200 литров, а затем комбинируются с растительными ингредиентами. Представители Eat Just подчеркнули, что их продукт не содержит микробов, в отличие от натурального мяса птицы. Напротив, в мясе из пробирки более высокое содержание белка, аминокислот, минералов, полезных жиров и других питательных веществ. При этом в производстве искусственной курятины не используются антибиотики.

«Я уверен, что одобрение нашего искусственного мяса регулятором будет первым среди многих в Сингапуре и странах по всему миру. Работая вместе с сельскохозяйственным сектором и продвинутыми законодателями, компании могут помочь в удовлетворении выросшего спроса на животный белок по мере того, как население планеты к 2050 году вырастет до 9,7 миллиарда человек», – заявил Джош Тетрик, генеральный директор Eat Just. Он отметил, что для того, чтобы обеспечить мясом марки GOOD Meat весь Сингапур, нужно увеличить объем биореакторов до 10-50 тысяч литров.

Из выращенного в пробирке мяса в Сингапуре будут представлены куриные наггетсы. Попробовать их можно будет пока только в одном ресторане. Со временем продукт появится в местных магазинах.

Стоимость искусственного мяса не обнародована, но уже известно, что оно дороже обычного. В дальнейшем, с увеличением производства и налаживанием поставок в Европу и США, компания планирует снизить стоимость продукта.

Во многих странах мира пока воздерживаются от одобрения производства искусственного мяса из пробирки, т. к. до сих пор не известны все возможные последствия его употребления для человека.