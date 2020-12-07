При этом находившиеся в Худавенге армянские священники, более 30 лет представлявшие его как армянскую церковь и приложившие множество усилий для его арменизации, попытались воспрепятствовать законным наследникам древней церкви Кавказской Албании посетить свой храм, отмечает«Вестник Кавказа».

По словам заместителя председателя Албано-удинской христианской общины, настоятеля церкви Святого Елисея в селении Нидж Габалинского района Рафика Данакари, который совершил первое богослужение в храме Кельбаджара, «надписи на албанском языке, которые раньше украшали своды и стены храма Худавенг, были замазаны, а поверх них выгравированы армянские хачкары». Данакари добавил, что он был «очень огорчен увиденным».

«Пока ехали по разбитым дорогам до монастыря, успели посмотреть из машин окрестности. Признаюсь, я был огорчен увиденным. Повсюду пепелища домов, отрезанные линии электропередач, мусор, вырубленные деревья и оставленные покинувшими Кельбаджар армянами осколки домашней утвари. Надписи на албанском языке, которые раньше украшали своды и стены храма Худавенг, были замазаны, а поверх них выгравированы армянские хачкары. Истинные хозяева этой земли никогда бы не поступили так со своей родиной», – сказал он в интервью изданию «Москва-Баку».

Монастырь Худавенг, построенный в IX-XIII веках, является символом цивилизации Кавказской Албании. На древнем албанском языке Худавенг означает «Храм Бога». Он был возведен в 1214 году по приказу жены албанского князя Вахтанга, Арзу Хатун, в память о своем супруге и двух сыновьях.

Монастырский комплекс состоит из древней церкви, храма Арзу Хатун, храма Хасана Джалала, базилики Пресвятой Девы Марии, двух часовен и колокольни. Восточный фасад украшают изображения князя Вахтанга, а южный – образы двух сыновей Арзу Хатун. Историки отмечают, что упоминание имен Арзу Хатун, Турсун, Сейти, Хасан, Аваг, Шамс, Алтун, Агбух, Гарагёз и других, увековеченных в настенных надписях Худавенга, вновь подтверждает, что монастырь не имеет никакого отношения к армянам.

Как подчеркнул Рафик Данакари, «армяне фальсифицируют историю, утверждая, что все эти церкви – армянские». «За период оккупации они успели стереть все албанские надписи на стенах и сводах храмов, уничтожили утварь и церковные книги. В преддверии освобождения Кельбаджарского района Азербайджана от армянской оккупации колокола и знаменитые албанские каменные кресты монастыря Худавенг были незаконно вывезены в Армению, что стало грубым нарушением Конвенции ЮНЕСКО о запрещении и предупреждении незаконного вывоза культурных ценностей», – рассказал он.

Данные об албанском наследии Карабаха и многих регионов Закавказья и его присвоении Армяно-Григорианской церковью разделяют в Бакино-Азербайджанской епархии РПЦ.

Ранее Фонд Гейдара Алиева полностью отреставрировал албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района и передал ее в пользование общины.

Председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили на церемонии открытия 7 ноября назвал реконструкцию храма историческим событием. По его словам, восстановление этого памятника свидетельствует о большом значении, которое придается мультикультурным ценностям в Азербайджане.

В начале XIX века Албанская апостольская церковь (церковь древней Кавказской Албании) была упразднена властями Российской империи. Ее имущество передано армяно-григорианам, духовное и материальное наследие было арменизировано. Восстанавливать историческую справедливость удины начали только в независимом Азербайджане.