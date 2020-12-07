ПОЛИТИКА
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18-летний сириец весит чуть больше 35 килограммов
Скрытые жертвы войны в Сирии. С 2011 действия режима Асада привели к гибели, ранениям и инвалидности многих тысяч людей. Среди них – 18-летний Абдулла. Во время обстрела Хомса он был ранен – потерял речь и способность ходить. Родители Абдуллы отчаянно надеются спасти сына, но в раздираемой войной стране для этого нет условий #Сирия #война #жертвы
18-летний сириец весит чуть больше 35 килограммов / Others
7 декабря 2020 г.
Истории
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