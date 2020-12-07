ПОЛИТИКА
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Родители Москвы требуют вернуть детей в классы, несмотря на пандемию
Интернет-сообщество, которое выступает против онлайн формы обучения российских школьников во время пандемии, насчитывает более 30 тыс участников. Почему родители считают, что угроза заражения коронавирусом – меньшее зло, TRT на русском рассказала лидер общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова #Москва #дети #COVID
Родители Москвы требуют вернуть детей в классы, несмотря на пандемию / Others
7 декабря 2020 г.
Истории
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