Один из соавторов российской Конституции, бывший вице-премьер, а ныне профессор МГУ Сергей Шахрай раскритиковал принятые в этом году поправки к Основному закону, передает «Эхо Москвы».

По его мнению, это создает условия для разбалансирования системы власти и утраты ее единства. Причем, как подчеркнул Шахрай, единства не формального, а фактического.

Он также добавил, что в России как многонациональном государстве нельзя делить единую власть на множество, и выразил уверенность, что в будущем поправки в Основной закон будут вносить еще несколько раз.

Ранее в интервью изданию «Бизнес Online» Сергей Шахрай, оценивая долгосрочные последствия реформы Конституции, заявил, что поправки разрушают и запутывают баланс ветвей власти. Большая часть корректив, по его мнению, избыточна. «Брак - это союз мужчины и женщины. В 1993 году мы и представить не могли, что может быть по-другому», - сказал он.

По словам Шахрая, в результате поправок возникает «такая банка с пауками». «Только лидер отвлекся - начинается возня. Пока он силен и авторитетен, эта возня не имеет значения. Пусть пошалят… Как только лидер ослабевает, эта возня выходит наружу и разрывает государственную власть. А государственная власть - штука хитрая. Я не говорю про власть личности, я о центральной власти, которая требует единства и порядка. Должно быть разделение труда. Например, законы от имени граждан должны писать профессионалы-юристы. А мы каждую веточку, даже Конституционный суд, наделили политическими функциями. Это очень опасно для завтрашнего и послезавтрашнего дня. Получается точно так же, как у Горбачева, хотя хотел-то он как лучше», - отметил Шахрай.

11 марта 2020 года Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным закон о поправках к Конституции. За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались.

Среди поправок - исключение слова «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также обнуление предыдущих президентских сроков. Таким образом лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом на пост главы государства. Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.

25 июня - 1 июля с. г. прошло Общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ. Согласно официальным итогам, их одобрили почти 78% проголосовавших.