За восемь лет с момента утверждения программы импортозамещения, вопреки надеждам властей, Россия не смогла за счет собственного производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках санкций против ЕС и США. Об этом пишет «Коммерсантъ», приводя выдержки из исследования Национального рейтингового агентства (НРА).

В августе 2014 года было введено эмбарго на ввоз в страну мяса, рыбы, молочной продукции, сыров, овощей, фруктов из стран ЕС и США как ответ на западные санкции. В 2015 году в санкционный список включили Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а затем и Украину. Одновременно с этим российское правительство стало продвигать принятую в 2012 году стратегию импортозамещения, обещая заменить зарубежные товары российскими. Так называемую «санкционку» давили бульдозерами или сжигали.

Результаты программы по сокращению импорта овощей эксперты называют провальными. Планировалось, что к 2020 году ввоз овощей сократится на 70,3% – по факту вышло на 27%. Во всем виноваты суровые погодные условия. «Россия из-за климата долго будет нетто-импортером овощей и фруктов», – заявила старший аналитик НРА Мария Сулима.

Импорт молочной продукции к концу 2020 года должен был снизиться на 30% вместо реальных 20%, плодоовощной продукции – на 20%, но фактически он сократился на 11%. До санкций на долю ЕС приходилось 43% ввозимой в Россию молочной продукции, а сейчас основным поставщиком стала Беларусь с долей 79% (для сравнения, этот показатель составлял 39% до августа 2014 года).

Существенно удалось сократить только импорт мяса – на целых 65%. Если в 2000-х годах Россия ввозила 2,5–3 млн тонн мяса и субпродуктов, в том числе из ЕС, то в 2020 году – менее 600 тыс. тонн, говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако европейское и американское мясо также заменили белорусским: доля Беларуси в 2020 году составила 29% против 12% в 2013 году. Еще 19% мяса привозится из Парагвая, который до введения санкций вообще крупным импортером не считался.

Так, аналитики НРА выявили интересную закономерность: страны, увеличившие свои закупки в Европе, стали крупными экспортерами для России. Если раньше 40% импортной рыбы Россия ввозила из Норвегии, то сейчас ее заменили Фарерские острова и Чили (16% и 20%, соответственно), которые, в свою очередь, в 3 раза увеличили поставки из Норвегии. Эквадор приумножил импорт фруктов из Европы в семь раз, и, как следствие, нарастил экспорт в Россию – его доля на российском рынке составила 22%. Также санкционные товары из Европы заменяет Китай, который стал завозить втрое больше овощей из Европы, а теперь поставляет 21% импортных овощей в Россию.

«Эти страны осуществляют, по крайней мере частичный, реэкспорт подсанкционной продукции в РФ», – к такому выводу пришли аналитики НРА. Эксперты также допускают возможность реэкспорта санкционной продукции через третьи государства: Сербию, Молдавию, Азербайджан и страны ЕАЭС.