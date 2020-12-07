В Приморье больных коронавирусом поместили в неотапливаемые палаты

Видео из неотапливаемых палат для больных COVID-19 в госпитале в Дальнегорске в Приморье появилось в соцсетях. В палатах нет розеток и дверей. Температура в помещении днем 15 С°, а ночью 10 С°. По информации чиновников из краевого Минздрава, госпиталь организован в срочном порядке из-за растущего количества зараженных. Помещения переоборудованы из отделения для душевнобольных, поэтому в палатах нет розеток и дверей. #ковидныйгоспиталь #COVID19 #Россия