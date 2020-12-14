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Видео с дронов: Анталья во время карантина
Иностранные туристы свободно могут перемещаться по Анталье даже во время комендантского часа выходного дня. Для них сделали исключение. Из-за обострения ситуации с COVID-19 в Турции ввели ограничения: в субботу и воскресенье можно выходить с 10 до 17 только за продуктами. Тем, кому больше 65 и меньше 20 лет, покидать дом запрещено. #Анталья #локдаун #карантинвыходногодня
Видео с дронов: Анталья во время карантина / Others
14 декабря 2020 г.
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