КУЛЬТУРА
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Профессор-онколог из Турции попал в рейтинг самых влиятельных ученых мира
Всего в рейтинг, подготовленный командой исследователей из Стэнфордского университета, попали около 100 тысяч ученых, работавших с 1996 по 2019 годы. Среди них 857 специалистов из Турции
Профессор-онколог из Турции попал в рейтинг самых влиятельных ученых мира
Профессор-онколог из Турции попал в рейтинг самых влиятельных ученых мира / Others
8 декабря 2020 г.

Турецкий исследователь в области молекулярной онкологии Юсуф Тутар вошел в рейтинг самых влиятельных ученых мира, подготовленный Стэнфордским университетом (США).

Данные, составленные на основе анализа академической деятельности 7 миллионов ученых, которые написали как минимум 5 научных статей в своей области, были опубликованы во влиятельном журнале «Science Direct PLOS Biology».

Всего в рейтинг попали около 100 тысяч исследователей, работавших с 1996 по 2019 годы. Среди них - 857 ученых из Турции, в том числе преподаватель факультета фармакологии Стамбульского университета медицинских наук, профессор Юсуф Тутар. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как производительность или индекс Хирша (h-index), количество публикаций и цитируемость.

В мае 2020 год профессор Ивет Бахар, занимающаяся разработкой фармацевтических препаратов в университете Питтсбурга, стала первой турецкой женщиной, избранной в Национальную академию наук США.

Бахар было предоставлено членство в академии за ее «выдающийся вклад» в вычислительную биологию. Избрание в академики считается одним из наиболее почетных знаков признания научных заслуг.

Среди других турецких ученых, являющихся членами Национальной академии наук США – нобелевский лауреат ученый-биохимик Азиз Санджар, профессор и автор многочисленных трудов по экономике Дарон Аджемоглу, ученый-геофизик Джелял Шенгёр, профессор и специалист по антропологии Мустафа Оздоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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