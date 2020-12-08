Турция занимается разработкой боевого истребителя поколения 5+

Боевой истребитель TAI TF-X поколения 5+ заменит F-16 на вооружении ВВС Турции до 2030 года. Над созданием истребителя работают турецкие и британские специалисты. В первую очередь он предназначен для выполнения боевых задач воздух-воздух. Но его вооружение и оснащение позволят уничтожать наземные и наводные цели. Еще одна особенность истребителя – фюзеляж-невидимка, изготовленный из современных углеродных композитов. Первый полет прототипа TF-X запланирован на 2023 год. #Турция #TF_X #истребитель