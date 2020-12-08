Аянское водохранилище, которое используется для снабжения Симферополя, истощилось, запасов воды хватит на 8 дней. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу подконтрольного Москве предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.

По данным издания, в настоящее время в столицу аннексированного Россией Крыма вода подается из подземных источников, однако, как утверждает руководитель компании, подконтрольные Москве власти дефицит воды не пугает. «У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой», – сказал Баженов.

Он добавил, что на этой неделе ожидается ввод в строй нового современного участка водопровода. Новый канал будет использоваться для подачи воды в южные районы города.

По его словам, к выходным значительно сократится забор воды и из Симферопольского водохранилища, по предварительным оценкам, в полтора раза. При этом, Баженов заверил, рисков по ужесточению графиков подачи воды в крымской столице пока нет.

В данное время город получает воду из трех водохранилищ: Симферопольского, Партизанского и Аянского. Перекачка воды из Тайганского водохранилища по водопроводу, проложенному специалистами Министерства обороны РФ в Симферополь, прекратится 15 декабря.

Ранее Баженов сообщал, что в Евпатории, одном из крупнейших городов полуострова, несмотря на наступившие холода, с 26 ноября и до конца нынешнего года прекратят подачу горячей воды. По его словам, такие меры предпринимаются «с целью экономии водного ресурса».

Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников – Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя. Суточное потребление воды в Евпатории составляет около 38 тысяч кубометров.

С конца августа 2020 года воду в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах подают по графикам. Российское руководство аннексированного полуострова предупреждало, что ограничения могут сохраниться до декабря 2021 года.

Ограничения на подачу воды в Симферополе устанавливали также в начале 2020-го из-за низкого уровня воды в водохранилищах.

В сентябре 2020 года 29 населенных пунктов полуострова перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи. Подконтрольные Москве чиновники отметили, что готовятся к «худшему сценарию», не исключив вариант, что в скором времени ситуацию с водообеспечением региона признают чрезвычайной.

По словам подконтрольного Москве главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, 2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет. Запасы воды на полуострове пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников, что и стало причиной засоления почвы.

Ранее правительство Украины, которое обеспечивало до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, неоднократно заявляло, что водоснабжение аннексированного РФ в 2014 году Крыма будет возобновлено только после возвращения полуострова. Мониторинговая миссия ООН в Украине, со своей стороны отмечает, что «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».