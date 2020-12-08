В минувшие выходные дочь главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Ксения стала президентом Федерации триатлона. Как сообщает ТАСС, выборы прошли «на безальтернативной основе» – 29-летняя девушка была единственным кандидатом.

Выпускница МГИМО, начавшая свой карьерный путь с должности помощника заместителя руководителя Ростехнадзора, заявила: «Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности. Я бы хотела отметить, что нам необходимо увеличение количества профессиональных спортсменов и баз для них, так как уверена, что конкуренция рождает успех».

Шойгу считает, что для развития триатлона понадобится большая маркетинговая компания, «чтобы каждый спортсмен видел себя в журналах, газетах и был популярным, это поможет сбору денег и появлению достойного призового фонда».

Ксения и ее старшая сестра Юлия сами часто появляются на страницах модных изданий, таких как Tatler и «Собака». Однако первое упоминание младшей дочери Шойгу в прессе связано со скандалом: в 2009 году стало известно о том, что на ее имя приобретен дом за 9 миллионов долларов в элитном подмосковном районе. В декларации он был указан как «подарок».

Дорогая недвижимость, не исключают СМИ, могла быть приобретена на средства, заработанные Ксенией лично на высоких постах: после Ростехнадзора она работала в Газпромбанке, а в 2018 году стала советником зампредседателя правления Газпромбанка. Помимо этого, Шойгу является управляющим партнером инвестиционного фонда Sistema SmartTech, принадлежащего олигарху Владимиру Евтушенкову, и с недавних пор развивает свою компанию «Кэпитал перформ». Выкупив 51% акций «Кэпитал перформа», дочь министра стала совладелицей подконтрольной ей строительной компании, занимающейся возведением спортивных сооружений в Катаре.

В сентябре этого года Ксения Шойгу получила свой первый госконтракт. Ростуризм выплатит ей 29 миллионов рублей за размещение на билбордах рекламы достопримечательностей России.