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Минцифры РФ отобрало приложения для обязательной установки на гаджеты
Лидируют продукты «Яндекса», Mail.ru, Kaspersky, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также на устройствах должен быть установлен сервис «Госуслуги» и платежная система «Мир». Предустановка ПО является частью стратегии, направленной на импортозамещение
Минцифры РФ отобрало приложения для обязательной установки на гаджеты
Минцифры РФ отобрало приложения для обязательной установки на гаджеты / Others
8 декабря 2020 г.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сформировало список отечественных приложений для предустановки на электронные устройства, сообщают «Известия» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте ведомства.

Всего производители программного обеспечения подали около 100 заявлений, сообщили в пресс-службе министерства. Отмечается, что в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категориях «Электронная почта» и «Новостной агрегатор» – Mail.ru Group. Среди антивирусных систем – Kaspersky, офисного программного обеспечения (ПО) – «Мой офис», соцсетей – «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис «Госуслуги» и платежная система «Мир».

После утверждения российским правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах.

Как отмечает издание, предустановка ПО является частью стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение также призвано создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежным программным обеспечением.

В начале декабря Роскомнадзор создал перечень российских аудиовизуальных сервисов с аудиторией более 100 тысяч посетителей в сутки, в котором представлено более 20 приложений, которые претендуют на обязательную предустановку на новую электронику, ввозимую в Россию.

В ноябре правительство России поручило сформировать список программ для обязательной предустановки до 15 декабря.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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