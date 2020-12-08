Канцлер Германии Ангела Меркель высоко оценила заслуги ученых – докторов турецкого происхождения Угура Шахина и его супруги Озлем Тюреджи, разработавших вакцину против коронавируса.

«Я очень рада, что в команду разработчиков вакцины вошли Угур Шахин и Озлем Тюреджи, имеющие турецкое происхождение, и что они внесли основной научный вклад в создание вакцины компаний BioNTech и Pfizer», – заявила Меркель в эфире радиоканала Metropol FМ, вещающего в 16 немецких городах на турецком и немецком языках.

Канцлер отметила, что власти планируют начать вакцинацию в начале января, добавив, что для предотвращения эпидемии необходима выработка иммунитета у 70% населения.

«Вакцинация такого количества людей будет длиться месяцами. Вначале необходимо защитить пожилых людей и медработников. Во второй половине 2021 года будет произведено больше вакцин, однако в зимние месяцы достаточного их количества еще не будет», – отметила она.

Канцлер Германии также подчеркнула, что знает, какое значение придается в Турции семье и старшему поколению. Это, по ее словам, нельзя не учитывать сегодня. «В Турции проявляется большое уважение к старшим членам семьи, и их необходимо защищать прежде всего. Если даже в обществе будет выработан иммунитет, мы будем вынуждены еще некоторое время соблюдать дистанцию с близкими нам людьми», – заключила она.

Вакцина BioNTech и Pfizer показала 90%-ную эффективность во время испытаний. Она является одной из самых востребованных на данный момент.

Ранее турецкий профессор в области молекулярной онкологии Юсуф Тутар вошел в рейтинг самых влиятельных ученых мира, подготовленный Стэнфордским университетом (США). Всего в список попали около 100 тысяч исследователей, работавших с 1996 по 2019 годы. Среди них 857 ученых из Турции.

В мае 2020 года профессор Ивет Бахар, занимающаяся разработкой фармацевтических препаратов в университете Питтсбурга, стала первой турецкой женщиной, избранной в Национальную академию наук США.

Бахар было предоставлено членство в академии за ее «выдающийся вклад» в вычислительную биологию. Избрание в академики считается одним из наиболее почетных знаков признания научных заслуг.

Среди других турецких ученых, являющихся членами Национальной академии наук США, – нобелевский лауреат ученый-биохимик Азиз Санджар, профессор и автор многочисленных трудов по экономике Дарон Аджемоглу, ученый-геофизик Джелял Шенгёр, профессор и специалист по антропологии Мустафа Оздоган.