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Генассамблея ООН призвала Россию «прекратить временную оккупацию» Крыма
Проект резолюции поддержали 63 государства, 17 выступили против, в том числе Армения, Беларусь, Китай, Кыргызстан и Россия, еще 62 воздержались
Генассамблея ООН призвала Россию «прекратить временную оккупацию» Крыма
Фото: АА / AA
8 декабря 2020 г.

Генеральная ассамблея ООН призвала Россию «немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории».

Участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию по милитаризации Автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей. Проект резолюции поддержали 63 государства, 17 выступили против, в том числе Армения, Беларусь, Китай, Кыргызстан и Россия, еще 62 воздержались.

В документе подчеркивается, что аннексия Крыма «ухудшает архитектуру контроля над вооружениями». Согласно резолюции, Россия должна прекратить призыв жителей Крыма в свои вооруженные силы в нарушение международного гуманитарного права, а также отказаться от «милитаризации» полуострова.

В Киеве заявили, что принятый ООН документ станет новым элементом растущего юридического давления на Россию, а также напомнили, что подобные резолюции принимались ООН в течение последних 3 лет.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, последнее решение Генассамблеи доказывает, что вопрос милитаризации Москвой аннексированного в 2014 году Крыма по-прежнему стоит на повестке дня мирового сообщества. Этой резолюцией Генассамблея призвала всех членов ООН и международные организации поддерживать усилия по прекращению аннексии Крыма, добавил министр иностранных дел Украины.

Ранее Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам одобрилрезолюцию Украины, осуждающую «нарушения прав человека» в аннексированном Москвой Крыму. Помимо прочего, в документе речь идет о навязывании российского гражданства жителям полуострова, проведении незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения и подавлении национальной идентичности коренных жителей Крыма.

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