ПОЛИТИКА
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Гринпис России: На юге Камчатки на глубине океана до 20 метров практически все организмы мертвы
Эксперты Гринпис России продолжают расследовать причины массовой гибели морских животных на Камчатке. О результатах экспедиции, которая длилась месяц, TRT на русском рассказал руководитель климатического проекта Василий Яблоков. Согласно официальной версии, массовая гибель донных организмов произошла из-за цветения микроводорослей. Российский Гринпис считает, до получения всех результатов анализов делать заключения преждевременно. #Гринпис #Россия #Камчатка
Российский Гринпис / Others
8 декабря 2020 г.
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