Гринпис России: На юге Камчатки на глубине океана до 20 метров практически все организмы мертвы

Эксперты Гринпис России продолжают расследовать причины массовой гибели морских животных на Камчатке. О результатах экспедиции, которая длилась месяц, TRT на русском рассказал руководитель климатического проекта Василий Яблоков. Согласно официальной версии, массовая гибель донных организмов произошла из-за цветения микроводорослей. Российский Гринпис считает, до получения всех результатов анализов делать заключения преждевременно. #Гринпис #Россия #Камчатка