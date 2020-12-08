Российские самолеты SSJ100 остались без запчастей, поскольку поставки бортового радиоэлектронного оборудования, производимого американской компанией Honeywell, прекратились, пишет «Версия».

Отмечается, что перебои с комплектующими наблюдаются с начала года. По данным анонимных источников издания, причиной срыва экспорта деталей стали антироссийские санкции.

Таким образом, некоторые авиакомпании, эксплуатирующие SSJ100, должны искать альтернативные варианты, в частности, закупая недостающие запчасти непосредственно у производителей и игнорируя Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), входящую в состав госкорпорации «Ростех», которая попала под санкции Белого дома.

Как подчеркивает «Версия», раньше SSJ100 позиционировался как флагман отечественного самолетостроения, хотя с самого начала было известно, что «Суперджет» почти на треть состоит из импортных деталей. К примеру, двигатели для воздушного судна разрабатывались во Франции.

Несмотря на разговоры об импортозамещении, пишет газета, сделать «Суперджет» исключительно российской машиной пока не удалось. «Работы ведутся, но нельзя утверждать, что они будут завершены в ближайшее время и позволят устранить зависимость от импортного оборудования», – приводит издание слова исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева.

По его словам, также «существуют риски, что новый пакет санкций США, если он будет принят, ударит по серийному производству авиатехники, а возможно, и по эксплуатантам этих воздушных судов».

Тем временем в «Ростехе» и ОАК уже анонсировали планы по созданию новой модели самолета - Sukhoj SuperJet New. Проект будет стоить около 130 миллиардов рублей, почти половину этого бюджета планируется потратить на создание отечественного двигателя.

«Почему в «Ростехе» не думают о том, чтобы довести до ума «Сухой Суперджет 100»? Не потому ли, что создание нового самолета позволит «освоить» куда больший бюджет?», - пишет «Версия», напоминая, что о необходимости доработки SSJ100 не раз заявляли представители «Аэрофлота».

Издание отмечает, что контракт на поставку SSJ100 в «Аэрофлоте» подписывал экс-директор компании Валерий Окулов, которого в 2009 году заменил Виталий Савельев. Вероятной причиной, по мнению газеты, могли стать его разногласия с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым относительно закупок «сырого» «Сухого». Ранеесообщалось, что зарубежные компании постепенно отказываются покупать самолеты SSJ100. Как стало известно агентству Reuters, в 2020 году компании «Гражданские самолеты Сухого» не поступило ни одного заказа, в то время как иностранные предприятия, которые уже имеют в своем парке российский «суперджет», предпочитают его не использовать. Так, от российских машин в прошлом году отказалась ирландская Cityjet, а мексиканская Interjet и вовсе заявила о намерении продать российские самолеты.