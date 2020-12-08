ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Австрийский кардинал против исламофобии
Архиепископ Вены и примас Австрии Кристоф Шенборн выступает за братство последователей различных религий и активный диалог и сотрудничество с мусульманской общиной
Австрийский кардинал против исламофобии
Фото: Catholic Herald / Others
8 декабря 2020 г.

Кардинал Римско-католической церкви, архиепископ Вены и примас Австрии Кристоф Шенборн продолжает настаивать на том, что необходимо поддерживать конструктивный диалог с мусульманами, чтобы вместе противостоять вызовам ксенофобии, исламофобии и терроризма. «Это единственный путь, я не вижу никакого другого», – приводит его слова Vatikan News.

После террористических атак в Вене 2 ноября вопрос мирного сосуществования представителей различных конфессий в Австрии вновь актуализировался. Архиепископ предложил «простое решение»: общие молитвенные собрания и мероприятия для христиан, мусульман и иудеев. Критики назвали идею «заоблачной и наивной». «Я так не думаю», – возразил кардинал Шенборн.

«Мы должны сначала спросить себя: что же пытаются нам сказать эти молодые люди с такими радикальными настроениями? Какой вызов они бросают обществу? Религиям? Христианам и мусульманам? Мы вместе должны задаться этими вопросами», – уверен кардинал.

Кардинал Шенборн родился в немецкой дворянской семье в Чехословакии в 1945 году. В 1995 году стал архиепископом Вены и примасом Австрии, что сделало его самым высокопоставленным духовным служителем страны. Шенборн всегда выступал за братство последователей различных религий: в интервью итальянскому журналу Famiglia Christiana он назвал «Документ о братстве всех людей», заключенный в 2019 году между Папой римским и верховным имамом египетского Аль-Азхара (ведущее религиозное учебное заведение в исламском мире) Ахмадом аль-Тайибом, «словом надежды».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us