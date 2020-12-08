Кардинал Римско-католической церкви, архиепископ Вены и примас Австрии Кристоф Шенборн продолжает настаивать на том, что необходимо поддерживать конструктивный диалог с мусульманами, чтобы вместе противостоять вызовам ксенофобии, исламофобии и терроризма. «Это единственный путь, я не вижу никакого другого», – приводит его слова Vatikan News.

После террористических атак в Вене 2 ноября вопрос мирного сосуществования представителей различных конфессий в Австрии вновь актуализировался. Архиепископ предложил «простое решение»: общие молитвенные собрания и мероприятия для христиан, мусульман и иудеев. Критики назвали идею «заоблачной и наивной». «Я так не думаю», – возразил кардинал Шенборн.

«Мы должны сначала спросить себя: что же пытаются нам сказать эти молодые люди с такими радикальными настроениями? Какой вызов они бросают обществу? Религиям? Христианам и мусульманам? Мы вместе должны задаться этими вопросами», – уверен кардинал.

Кардинал Шенборн родился в немецкой дворянской семье в Чехословакии в 1945 году. В 1995 году стал архиепископом Вены и примасом Австрии, что сделало его самым высокопоставленным духовным служителем страны. Шенборн всегда выступал за братство последователей различных религий: в интервью итальянскому журналу Famiglia Christiana он назвал «Документ о братстве всех людей», заключенный в 2019 году между Папой римским и верховным имамом египетского Аль-Азхара (ведущее религиозное учебное заведение в исламском мире) Ахмадом аль-Тайибом, «словом надежды».