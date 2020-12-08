Youtube-блогер Андрей Дейнеко опубликовал около десяти видео-расследований о нарушениях и взяточничестве на столичных и подмосковных кладбищах. Балашихинским городским судом Подмосковья он арестован до 29 декабря, сообщает Лента.Ру.

Уголовное дело на Дейнеко было заведено в начале декабря после съемок его последнего видеоролика на Николо-Архангельском кладбище, где он, по версии следствия, в ходе ссоры избил заместителя директора учреждения Кобу Мезвришвили. В декабре Дейнеко и его оператор посетили здание администрации кладбища и попросили вызвать руководство, но съемкам пытались помешать и охранники, и подошедший позже Мезвришвили.

По результатам первой октябрьской экспертизы у замдиректора Николо-Архангельского кладбища были обнаружены только кровоподтеки и ссадины. Вторая экспертиза, проведенная в конце ноября, показала у Мезвришвили ушиб сердца, из-за чего дело было переквалифицировано по статье о причинении вреда средней тяжести. Адвокат Дейнеко обвинения отрицает, утверждая, что ушиба на КТ нет. Его соведущий также говорит, что блогер не бил пострадавшего, о чем свидетельствуют и видеозаписи.

В просьбе о домашнем аресте (у Дейнеко беременная жена, малолетний ребенок и он является единственным кормильцем в семье) защите было отказано. По версии СМИ, на аресте мог настоять похоронный гигант ГБУ «Ритуал», против которого направлены расследования Андрея Дейнеко. Блогер в своих видео утверждал, что сотрудники ГБУ «Ритуал» берут взятки с родственников умерших, а на Бутовском и Перепечинском кладбищах захоронения прошли с нарушениями.

В прошлом году причиной неоправданного ареста стало громкое расследование журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве и ГБУ «Ритуал». Следствие обвинило его в хранении наркотиков. После выступления в защиту Голунова ведущих СМИ и представителей общественности, МВД России сняло с него обвинения и освободило из-за отсутствия доказательств.