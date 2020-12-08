Темур Ахмедов, сын владельца миллиардного состояния и участника списка Forbes Фархада Ахмедова, в 19 лет потерял 50 миллионов долларов, играя на бирже. Об этом пишут Financial Times и Bloomberg, следящие за судебным процессом между Ахмедовым-младшим и его мамой Татьяной в Лондоне.

Татьяна Ахмедова уже много лет делит имущество с мужем, а теперь подала в суд и на сына. Бывшая жена российского олигарха обвиняет Темура в том, что он помогает отцу скрыть его активы, дабы не выплачивать ей положенные 453 миллиона фунтов стерлинга.

Темур Ахмедов на заседание суда в Лондоне не явился, объяснив это тем, что пребывает в стрессе и сейчас находится в России. На дополнительную оплату юристов и гостиницы у него нет денег, так как из-за обвинений матери его счета заморожены, сказал молодой человек. Так же, как и его квартира в престижном районе Лондона неподалеку от Гайд-парка стоимостью 29 миллионов фунтов стерлинга – но уже по другой причине: Ахмедов-младший заложил ее, чтобы взять кредит на оплату судебных издержек.

Исчезновение 50 миллионов долларов, которые по версии Татьяны отец и сын спрятали от нее, Темур оправдал тем, что в 19 лет, будучи студентом Лондонской школы экономики, занимался трейдингом и потерял эту сумму во время торгов на бирже. Но мать обвиняемого представила другие доказательства сговора бывшего мужа с сыном. По ее словам, Ахмедов-старший подарил Темуру в 17 лет автомобиль Mercedes, а в 19 лет – дорогостоящую квартиру.

«То, что суммы были астрономическими, не имеет никакого отношения к делу. Некоторые из чрезвычайно богатых людей дарят своим детям невообразимые суммы. Так поступали и Фархад с Татьяной во время своего брака», – заявил адвокат Темура Ахмедова Роберт Леви.

Фархад Ахмедов до 2012 года владел 49% акций компании «Нортгаз», которые он впоследствии продал почти за 1,4 миллиарда долларов. Частный инвестор родом из Баку занимает 68-ую строчку в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» журнала Forbes. Помимо сына Темура, у Ахмедова еще пятеро детей.